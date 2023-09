S’engager 12 ou 24 mois auprès d’un opérateur est loin de plaire à tous… C’est pourquoi les offres de Box internet sans engagement acquièrent de plus en plus de succès au fil des années. Avec elles, vous décidez de rompre le contrat auprès de votre fournisseur d’accès internet (FAI) quand vous le souhaitez. Il n’y a toutefois pas que des avantages à ces solutions. Dans ce dossier, nous vous présentons les meilleures offres internet sans engagement (ADSL et Fibre optique), ainsi que tous leurs avantages et inconvénients.

Introduction

Les offres de Box Internet sans engagement ont l’énorme avantage de vous laisser une grande liberté dans la gestion de votre contrat.

En effet, vous n’êtes pas lié à votre FAI pour plusieurs années. En cas de mécontentement ou de proposition plus alléchante ailleurs, vous pouvez rompre votre contrat sans engagement très facilement.

De plus, ces offres sont souvent moins chères que leurs contreparties avec un engagement de 12 ou 24 mois.

Néanmoins, tout n’est pas rose : il faut composer avec quelques inconvénients. Nous vous expliquons tout en détail dans les paragraphes suivants.

Quelle est la meilleure offre internet sans engagement ?

Actuellement, nous vous recommandons l’offre sans engagement de chez SFR RED.

C’est la plus abordable du marché. Elle se décline en Box ADSL ou en Box Fibre, avec des prix qui commencent à 19,99 €/mois.

Bien entendu, c’est sans engagement !

La partie téléphonie inclut les appels vers les fixes, avec des promotions régulières sur les appels mobiles qui passent fréquemment en gratuit. Les débits Fibre sont corrects pour le prix demandé.

Seul inconvénient : le décodeur TV n’est pas fourni. C’est généralement le cas sur les offres Box les plus abordables.

Si vous avez un petit budget et ne désirez pas vous lier à un opérateur Internet, alors jetez sans tarder un œil sur l’offre SFR RED ci-dessous.

Voir l’offre sans engagement RED By SFR

Comprendre les box Internet sans engagement

Les Box Internet sans engagement sont assez peu répandues. Elles gagnent cependant du terrain chaque année, affichant des tarifs très attractifs et laissant la liberté de changer de contrat à tout moment.

Qu’est-ce qu’une box Internet sans engagement ?

Comme son nom l’indique, une Box Internet sans engagement ne requiert pas de se lier à un FAI pendant plusieurs années.

Comme sur les contrats mobiles, vous pouvez changer de prestataire de services quand vous le désirez, sans justification.

Les forfaits Box sans engagement sont moins chers que ceux avec engagement. De plus, vous ne payez en règle générale que les frais de résiliation à la rupture du contrat.

Nous vous conseillons toutefois de bien lire toutes les clauses avant de souscrire une offre internet sans engagement pas chère.

ADSL vs. Fibre : quelle technologie choisir ?

Quelle Box choisir ? ADSL ou Fibre ? Voici un choix que vous devrez mûrir lors de la recherche de votre box internet sans engagement.

L’ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) est la solution la plus abordable. Le signal est transmis via les lignes téléphoniques en cuivre, ce qui limite les débits. Le VDSL est une version plus moderne, avec une vitesse plus élevée.

De son côté, la fibre optique est ce qui se fait de mieux à l’heure actuelle en termes de débit montant et descendant. Le signal utilise des impulsions lumineuses beaucoup plus rapides que l’électricité.

Le coût de l’abonnement est cependant beaucoup plus élevé que celui d’une Box ADSL sans engagement. Comptez un tarif 50 % plus élevé en moyenne !

Le choix entre une box ADSL et fibre se fera donc selon votre budget, mais également vos besoins en vitesse. Si vous téléchargez de nombreux contenus, la fibre optique sera plus appropriée.

Toutefois, si vous naviguez seulement sur le web de temps en temps, autant privilégier l’ADSL qui suffira amplement à vos besoins !

Notez que la fibre n’est pas disponible dans certaines parties de la France. Dans ce cas, vous ne disposerez pas d’autre choix que d’opter pour l’ADSL.

Les meilleures offres ADSL sans engagement

Il est maintenant temps de découvrir les meilleures offres ADSL sans engagement. Seulement deux fournisseurs d’accès internet proposent ce type d’abonnement en France : RED et Sosh.

Voici quelles sont leurs offres Box Internet sans engagement.

RED Box sans engagement

RED est la filiale « low cost » de SFR. Très agressive sur les prix, cette marque est celle qui propose l’offre ADSL sans engagement la plus attractive du moment.

Le prix de base est fixé à 19,99 €/mois. Il comprend la SFR Box 7 avec une antenne WiFi 5 et les appels illimités vers les fixes de plus de 100 pays.

Le décodeur TV n’est pas inclus, mais vous pouvez regarder 35 chaînes gratuitement via l’application mobile RED TV.

SFR RED propose généralement le premier mois gratuit. L’option d’appels illimités vers les mobiles de France est souvent offerte elle aussi.

Pour les amateurs de TV, il faudra ajouter 3 €/mois afin de bénéficier du décodeur TV Android 4K. Un prix très attractif !

Sachez aussi que RED offre jusqu’à 100 € sur les frais de résiliation de votre ancien opérateur. Quant au prix de location de la Box ADSL, il est déjà compris dans l’offre Internet sans engagement.

Prix : 19,99 €/mois

Services inclus : SFR Box 7, appels illimités vers les fixes, 35 chaînes TV via appli RED TV

Avantages :

Prix le plus bas du marché

35 chaînes TV gratuites via RED TV

Location de la Box incluse dans le prix de l’offre

Inconvénients :

Option SFR BOX 8 assez chère (+ 7 €/mois)

Appels vers les mobiles pas inclus dans l’offre de base

Voir l’offre RED By SFR sans engagement ADSL

La Boîte Sosh ADSL

Gros concurrent de RED, Sosh est la filiale low cost de Bouygues Telecom. Son offre Box ADSL sans engagement se rapproche d’ailleurs fortement de celle portée par SFR.

Le prix est cependant plus élevé d’un euro, ce qui porte le tarif de base à 20,99 €/mois. Il vous permettra d’accéder au boîtier ADSL Livebox 4 en WiFi 5.

La téléphonie se limite aux appels vers les fixes de France et DOM, ainsi que 100 destinations à l’international. Pour les appels vers les mobiles, Sosh facture un surcoût de 5 €/mois, soit autant que RED.

Comme sur la plupart des offres Box Internet sans engagement, le boîtier TV n’est pas inclus. Il faudra donc utiliser l’application gratuite Appli TV d’Orange pour accéder à certaines chaînes ou souscrire une option à 5 €/mois pour le décodeur TV 4K.

C’est 2 € de plus que chez RED, ce qui pourrait bien faire la différence lors de votre choix final !

Gardez quand même en tête que Sosh rembourse jusqu’à 100 € de frais de résiliation chez votre ancien opérateur. Le prix de location de la Livebox est aussi inclus dans le prix de base de l’offre sans engagement.

Prix : 20,99 €

Services inclus : Livebox 4, appels illimités vers les fixes, chaînes TV via l’Appli TV d’Orange

Avantages :

Tarif de base attractif

Plus de 70 chaînes TV gratuites via l’appli mobile Orange

Location de la Box incluse dans le prix de l’offre

Inconvénients :

Location du décodeur plus chère que RED (5 €/mois)

Appels vers les mobiles pas inclus dans l’offre de base

Voir l’offre Sosh sans engagement ADSL

Comparaison des offres ADSL

Comme vous pouvez le constater, les offres ADSL sans engagement restent peu nombreuses. C’est RED qui nous semble proposer le meilleur rapport qualité/prix du moment, notamment avec un tarif de base et des options moins chères que chez Sosh.

Toutefois, l’offre low cost de Bouygues pourra séduire plus facilement les cinéphiles avec l’accès gratuit à plus de 70 chaînes via l’application Orange, là où RED n’en propose que 35 !

Les meilleures offres Fibre sans engagement (H2)

La fibre optique est maintenant bien répandue en France, apportant avec elle des débits au moins cinquante fois plus élevés que l’ADSL.

Les prix sont cependant plus hauts et certaines zones reculées ne bénéficient pas encore de cette technologie.

Si vous êtes éligible, une offre fibre sans engagement sera le choix du roi !

RED et Sosh sont bien entendus placés sur ce type de contrat, mais Free leur fait de l’ombre avec deux offres sans engagement dans son catalogue Freebox.

Découvrez leurs abonnements à la fibre sans engagement ci-dessous.

RED Box fibre sans engagement

La fibre de RED reste la box la moins chère sans engagement, avec un prix la première année fixé à 19,99 €, soit autant que la version ADSL.

À partir de la deuxième année, le tarif passe à 29,99 €. Le décodeur TV n’est pas inclus, ni les appels vers les mobiles. Ces options coûtent respectivement 3 €/mois et 5 €/mois, ce qui reste moins cher que chez Sosh.

Côté débits, la SFR Box 7 reste dans la bonne moyenne, montant qu’à 500 Mb/s en téléchargement et en téléversement. Pour obtenir la vitesse maximale de 1 Gb/s en download, vous devrez payer 7 €/mois en plus afin de vous procurer la SFR Box 8, plus performante.

Prix : 19,99 €/mois la première année, puis 29, 99 €/mois

Services inclus : SFR Box 7, appels illimités vers les fixes, 35 chaînes TV via appli RED TV

Avantages :

Prix le plus bas du marché

Débits de base à 500 Mb/s en montant et descendant

Location du matériel comprise dans le prix

Inconvénients :

Option SFR Box 8 un peu chère (+ 7 €/mois)

Appels vers les mobiles pas inclus dans l’offre de base (+ 5 €/mois)

Voir l’offre RED By SFR sans engagement fibre

La Boîte Sosh Fibre

La Boîte Sosh dans sa version Fibre optique talonne l’offre sans engagement de RED. Le prix reste cependant plus élevé d’un euro par mois.

Cette offre Box Internet sans engagement permet les appels vers les fixes de 100 destinations dans le monde, ainsi qu’en France et dans les DOM.

Pour la TV, le décodeur n’est pas inclus, mais vous pouvez profiter de plus de 70 chaînes sur l’application mobile Orange TV.

Plutôt attractive, l’offre Fibre de Sosh pèche sur un point : les débits. La Livebox 5 ne permet pas de dépasser 300 Mb/s en téléchargement et téléversement. C’est bien plus que l’ADSL, mais ça reste en dessous de toute la concurrence…

Prix : 20,99 €/mois la première année, puis 30, 99 €/mois

Services inclus : Livebox 5, appels illimités vers les fixes, chaînes TV via l’Appli TV d’Orange

Avantages :

Prix attractif

70 chaînes TV accessibles sur l’Appli TV d’Orange

Location du matériel incluse dans le prix de base

Inconvénients :

Débits fibre limités à 300 Mb/s

Appels vers les mobiles pas inclus dans l’offre de base (+ 5 €/mois)

Voir l’offre Sosh sans engagement fibre

Freebox Pop sans engagement

Free, célèbre pour ses tarifs très agressifs, met à disposition des usagers deux offres Internet Fibre sans engagement : Freebox Pop et Freebox Delta.

La première commence à partir de 29,99 €/mois la première année, avant de monter à 39,99 €/mois. C’est plus cher de 10 € que chez RED, mais vous profiterez de bien plus d’options, comme les appels vers les mobiles.

Le Player Pop inclus offre l’accès à de nombreuses applications de vidéo à la demande, ainsi qu’à une sélection de 220 chaînes.

Tout ceci est couronné par des débits allant jusqu’à 5 Gb/s en téléchargement et 700 Mb/s en téléversement. De quoi surclasser les concurrents moins chers !

Prix : 29,99 €/mois la première année, puis 39,99 €/mois

Services inclus : appels vers les fixes et mobiles, Player Pop avec 220 chaînes + applications de streaming, stockage jusqu’à 100 h d’enregistrement, assistant vocal

Avantages :

Offre très complète en téléphonie et TV

Débits fibre très élevés

Location du matériel incluse dans l’abonnement sans engagement

Inconvénients :

Prix élevé

Voir l’offre Freebox Pop sans engagement

Freebox Delta sans engagement

L’offre Internet Freebox Delta est certainement la plus complète du marché à l’heure actuelle. C’est aussi la plus onéreuse : 39,99 €/mois la première année, puis 49,99 €/mois…

Pour ce prix, vous bénéficiez d’un pack bourré d’options : appels vers les fixes et mobiles, accès à 270 chaînes, abonnements Netflix HD et Prime Vidéo inclus, etc.

La Freebox Delta peut en plus faire office de centrale domotique contrôlée par la voix !

Outre ces nombreuses qualités, l’offre sans engagement Freebox Delta met en avant des débits impressionnants, allant jusqu’à 8 Gb/s en download.

C’est sans conteste l’offre de fibre optique sans engagement la plus complète pour les personnes avec un bon budget.

Prix : 39,99 €/mois la première année, puis 49,99 €/mois

Services inclus : appels vers les fixes et mobiles, accès à 270 chaînes + applications de streaming, abonnements Netflix HD + Amazon Prime inclus, stockage jusqu’à 100 h d’enregistrement, assistant vocal, centrale domotique

Avantages :

Une offre sans engagement très complète

Appels vers les mobiles inclus dans l’abonnement

Player TV inclus

Débits fibre très élevés

Inconvénients :

Prix très élevé

Voir l’offre Freebox Delta sans engagement

Comparaison des offres Fibre

Les offres fibre sans engagement sont plus intéressantes, car plus nombreuses.

RED se distingue une fois de plus par son excellent rapport qualité/prix. C’est l’abonnement idéal pour les petits budgets, le prix restant contenu même avec les options.

Sosh nous déçoit notamment à cause des débits plus faibles qu’ailleurs et les options un peu plus chères.

Free, très présent sur le marché de la fibre, frappe dans le haut de gamme avec ses Freebox Pop et Delta. Si les prix sont élevés, le jeu en vaut la chandelle avec une pléthore de services inclus et des débits énormes. C’est le choix idéal pour les gros budgets.

FAQ sur les box Internet sans engagement

1. Qu’est-ce qu’une box Internet sans engagement ?

Une box Internet sans engagement est un service d’accès à Internet qui ne requiert pas la signature d’un contrat à long terme. Vous payez généralement chaque mois et pouvez résilier le service à tout moment sans pénalité.

2. Quels sont les avantages des box Internet sans engagement ?

Les avantages incluent la flexibilité de changer de fournisseur ou de passer à une offre différente en fonction de vos besoins. De plus, ces offres sont souvent plus transparentes en termes de tarification.

3. Y a-t-il des frais de résiliation pour les box sans engagement ?

Oui. Ils sont cependant moins élevés que sur les offres avec engagement. Comptez environ 50 € de frais de résiliation pour un contrat sans engagement. Lisez toutefois bien les clauses pour éviter de mauvaises surprises.

4. Puis-je changer d’offre en cours de contrat ?

Oui, en général, vous pouvez changer d’offre en cours de contrat facilement. Cela dépend cependant du fournisseur, alors assurez-vous de vérifier les conditions spécifiques de votre contrat.

5. Quelle est la différence entre l’ADSL et la Fibre optique ?

L’ADSL utilise les lignes téléphoniques existantes pour fournir une connexion Internet, tandis que la Fibre optique utilise des câbles en verre ou en plastique pour des vitesses plus élevées.

La Fibre offre généralement une connexion plus rapide et plus stable que l’ADSL, mais elle peut ne pas être disponible partout en France.

6. Les box sans engagement sont-elles plus chères que les contrats à long terme ?

Non, c’est plutôt l’inverse. Mais ces box internet sans engagement ne bénéficient pas d’autant de services. Ou alors, il faut payer un surcoût, par exemple pour profiter du décodeur TV.

7. Comment résilier un contrat sans engagement ?

Pour résilier un contrat sans engagement, contactez simplement votre fournisseur Internet et suivez ses instructions. Habituellement, vous pouvez le faire par téléphone ou en ligne.

8. Y a-t-il des frais cachés avec les box sans engagement ?

Les box sans engagement sont souvent plus transparentes en termes de tarification, mais il est essentiel de lire les conditions du contrat pour éviter les frais inattendus. Assurez-vous de vérifier les frais d’installation, de location de matériel, et les éventuels frais de résiliation.

9. Dois-je fournir mon propre équipement pour une box sans engagement ?

La plupart des fournisseurs vous fourniront le matériel nécessaire, mais certains peuvent facturer des frais de location pour le modem ou le routeur. Vérifiez les détails lors de la souscription.

10. Comment choisir la meilleure offre sans engagement pour moi ?

Pour choisir la meilleure offre, évaluez vos besoins en matière de vitesse, de disponibilité et de budget. Consultez les comparaisons d’offres dans notre article pour vous aider à prendre la décision la plus éclairée.

Conclusion

Les offres Box Internet sans engagement se répandent lentement mais sûrement sur le marché. Elles conviennent particulièrement aux personnes qui ne veulent pas se lier durant plusieurs années à un FAI.

C’est aussi un bon choix si vous avez un petit budget ou si vous n’avez pas de gros besoins en multimédia.

Si RED By SFR se distingue avec des prix très attractifs, le trublion Free est à même de séduire les utilisateurs les plus exigeants. Sosh reste aussi à considérer, en particulier pour son offre ADSL sans engagement.

Et vous, quel FAI avez-vous privilégié ? Êtes-vous engagé auprès de votre fournisseur d’accès internet ? Ou, au contraire, avez-vous opté pour la liberté d’une offre Box sans engagement ? Dites-nous tout dans les commentaires !